Kugelbomben und mehr: Polizei beschlagnahmt 15.000 gefährliche Böller

Wien - In Österreich sind bei einer Polizeiaktion in mehreren Bundesländern rund 15.000 gefährliche pyrotechnische Gegenstände sichergestellt worden. Darunter waren nach Angaben des Innenministeriums Kugelbomben sowie Leuchtspurgeschosse. Das Gesamtgewicht lag bei 380 Kilogramm.

Mehrere hundert Kilo gefährlicher Knaller wurden von der österreichischen Polizei sichergestellt. © Fotomontage/-/BMI/APA/dpa

Kugelbomben oder auch Feuerwerkskugeln enthalten verschiedene pyrotechnische Mischungen und können mehrere Kilogramm wiegen.

Sie sind in Österreich wie in Deutschland stark reglementiert und dürfen in der Regel nur von Fachpersonen mit besonderer Ausbildung gehandhabt werden.

Die österreichischen Behörden hatten Hinweise erhalten und Hausdurchsuchungen durchgeführt, unter anderem in der Steiermark.

"Anlass waren Informationen, wonach namentlich bekannte Personen gefährliche Stoffe und Gegenstände beschafft hatten, die potenziell für verfassungsgefährdende Angriffe missbraucht werden könnten", teilte das Innenministerium mit.