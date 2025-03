Frau erfährt nach elf Jahren schockierende Wahrheit über ihre vermeintliche Schwester

Penarth (Großbritannien) - Über ein Jahrzehnt lang lebte Megan Phillips (31) in dem Glauben, mit ihren Eltern und ihrer älteren Schwester zusammenzuwohnen. Doch in Wahrheit war die tatsächliche Familienkonstellation eine völlig andere. Auf TikTok erzählt die Britin, wie alles herauskam und wie sie mittlerweile mit der schockierenden Entdeckung umgeht.

Megan Phillips (31) enthüllte auf TikTok ihre kuriose Familienkonstellation. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/missmlou

Es ist mittlerweile 20 Jahre her, als Megan auf mysteriöse Art und Weise erfuhr, dass sie nicht bei ihren biologischen Eltern aufgewachsen war. In der Schule sprach sie plötzlich ein Fremder an und enthüllte ihr die wahre Identität ihrer vermeintlichen Schwester.

Bei der 15 Jahre älteren Frau sollte es sich um die leibliche Mutter von Megan handeln.

Zunächst konnte die Britin aus Penarth den Worten des Fremden nicht glauben, doch als sie später nach Hause kam und nach Beweisen suchte, entdeckte sie ein Foto ihrer angeblichen großen Schwester mit einem Neugeborenen auf dem Arm. Auf der Rückseite las sie dann sowohl den Namen ihrer "Schwester" und den ihren.

Daraufhin konfrontierte sie ihre vermeintliche Schwester mit dem unglaublichen Fund, was zu einem tränenreichen Gespräch führte, bei dem alles ans Licht kommen sollte.