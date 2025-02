Frau verliert Handy nach Party: Wo sie es Monate später findet, macht sie fassungslos

Idaho (USA) - Wilde Feier, teures Erwachen: Als Miranda Gathagan (23) im vergangenen Oktober völlig verkatert in ihrem Zuhause in Idaho aufwachte, war ihr Handy spurlos verschwunden. Zusammen mit ihrem Bruder versuchte sie alles, um es zu finden. Doch erst jetzt ist es wieder aufgetaucht. Wo genau? An einem Ort, der die junge Frau fassungslos macht!

Miranda Gathagan (23) verlor im Oktober 2024 ihr Handy. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/mirandagathagan2

Rückblick: Im Oktober war die professionelle Verkäuferin nach einem erfolgreichen Deal feiern gegangen. Im Laufe des Abends kippte sie auch einige Kurze - dann der Blackout. Als Gathagan am Morgen aufwachte, bemerkte sie schnell, dass ihr iPhone weg war.

"Mein Bruder und ich haben das Haus auf den Kopf gestellt, um danach zu suchen. Wir haben das Sofa aufgeschnitten und jede Schublade geleert. Ich war so verärgert", erklärte die 23-Jährige jetzt in einem Gespräch mit Newsweek. "Find My iPhone" habe aus technischen Gründen auch nicht funktioniert.

Letzten Endes blieb Gathagan nichts anderes übrig, als sich schnellstmöglich ein neues Handy zu kaufen. "Weil ich für meinen Job ein Telefon brauchte", erklärte sie gegenüber dem US-Magazin.

Wie so oft in solchen Fällen, fand die Verkäuferin das Gerät Monate später, an einem Tag und in einer Situation, in der sie überhaupt nicht damit gerechnet hatte.