Tochter schickt ihrem Vater Foto vom Sohn: Seine Antwort bringt sie völlig aus dem Konzept
Waterloo (Illinois, USA) - Sie hat ein inniges Verhältnis zu ihrem Vater. Umso mehr brachte Steve Bailey seine Tochter Tatiana Bailey völlig aus dem Konzept, als er kürzlich auf ein süßes Foto ihres Sohnes Atticus ganz anders reagierte, als sie es erwartet hatte.
Die russischstämmige Frau aus Waterloo in Illinois schickte ihrem Papa in einem Chat ein Foto, das ihr lächelndes Kind zeigt. Dazu fragte sie ihn: "Hast du jemals jemanden so süßes zuvor gesehen?"
Steves kuriose Antwort folgte prompt. Er sagte nichts zu dem Kleinen, sondern sendete stattdessen ein altes Foto, das ihn mit Tatiana zeigt, als sie in einem ähnlichen Alter war wie ihr Sohn heute. Dazu schrieb er: "Ja, habe ich."
Die junge Mutter fiel in diesem Moment aus allen Wolken. "Ich habe es ihm geschickt, weil ich dachte, er würde mir zustimmen", sagte sie jetzt in einem Interview mit Newsweek.
Stattdessen hatte sich der Mann für eine etwas tiefsinnigere Antwort entschieden. Gegenüber dem US-Magazin erklärte die junge Mutter, dass dahinter noch weit mehr steckte.
TikTok-Fotoshow geht viral
"Ohne sie wäre ich buchstäblich nicht hier", sagte Tatiana über ihre schwere erste Lebensphase. Sie wurde nämlich im Jahr 2000 aus einem Waisenhaus in Russland von ihren heutigen Eltern adoptiert.
2004 schlug das Schicksal bei ihrem Dad zu. Steve verletzte sich so schwer am Rückenmark, dass er fortan im Rollstuhl sitzen musste. Für seine Tochter blieb der herzensliebe Mann trotzdem immer der Größte.
"Ich habe ihn immer als Superman gesehen", sagte sie. "Er war in jeder Hinsicht für mich da, als ich aufwuchs, und ist es auch heute noch", fügte sie stolz hinzu.
Unterdessen hat ihre TikTok-Fotoshow seit Anfang dieser Woche bereits 1,4 Millionen Klicks und mehr als 380.000 Likes eingeheimst.
Diese Entwicklung berührt Tatiana sehr. "Ich lese sehr gerne die Kommentare darüber, dass auch andere einen Steve haben. Aber ich wünschte mir auch, dass alle einen Steve hätten", sagte sie abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/igotsomebaileys