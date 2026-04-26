26.04.2026 18:05 Tochter schickt ihrem Vater Foto vom Sohn: Seine Antwort bringt sie völlig aus dem Konzept

Sie hat ein inniges Verhältnis zu ihrem Vater. Umso mehr brachte Steve Bailey seine Tochter Tatiana Bailey kürzlich völlig aus dem Konzept.

Von Christian Norm

Waterloo (Illinois, USA) - Sie hat ein inniges Verhältnis zu ihrem Vater. Umso mehr brachte Steve Bailey seine Tochter Tatiana Bailey völlig aus dem Konzept, als er kürzlich auf ein süßes Foto ihres Sohnes Atticus ganz anders reagierte, als sie es erwartet hatte.

Tatiana Bailey hat ihrem Vater Steve Bailey kürzlich dieses Foto ihres Sohnes Atticus geschickt. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/igotsomebaileys Die russischstämmige Frau aus Waterloo in Illinois schickte ihrem Papa in einem Chat ein Foto, das ihr lächelndes Kind zeigt. Dazu fragte sie ihn: "Hast du jemals jemanden so süßes zuvor gesehen?" Steves kuriose Antwort folgte prompt. Er sagte nichts zu dem Kleinen, sondern sendete stattdessen ein altes Foto, das ihn mit Tatiana zeigt, als sie in einem ähnlichen Alter war wie ihr Sohn heute. Dazu schrieb er: "Ja, habe ich." Die junge Mutter fiel in diesem Moment aus allen Wolken. "Ich habe es ihm geschickt, weil ich dachte, er würde mir zustimmen", sagte sie jetzt in einem Interview mit Newsweek. Kurioses Fünfjähriger ist respektlos gegenüber Mutter: Was ihm sein Vater dann sagt, begeistert Millionen Stattdessen hatte sich der Mann für eine etwas tiefsinnigere Antwort entschieden. Gegenüber dem US-Magazin erklärte die junge Mutter, dass dahinter noch weit mehr steckte.

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