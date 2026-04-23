Kleiner Fehler, große Aufregung: Natur-Festival zieht aus Versehen Nackedeis an

Stainburn (Großbritannien) - Ein Natur-Festival in Großbritannien sorgt derzeit für Schlagzeilen wegen eines ziemlich kuriosen Missverständnisses. Einige Interessierte glaubten tatsächlich, es handle sich um ein Treffen für Nudisten und nicht um ein Event für Naturfreunde.

Die Veranstalter stellten klar: Das Event richtet sich an Naturfreunde und nicht an Nudisten. © Screenshot/Facebook/Cumbria Nature Festival

Beim Cumbria Nature Festival kam es nämlich zu einer Verwechslung zwischen den Begriffen "Naturalists" (Naturkundler) und "Naturists" (Nudisten).

Die Organisatoren mussten daraufhin öffentlich klarstellen, dass es bei der Veranstaltung um Wildtiere, Umwelt und Natur geht – und definitiv nicht um Freikörperkultur.

In einem Statement baten sie Besucher ausdrücklich, "angemessen gekleidet" zu erscheinen.

Beim Festival stehen nämlich geführte Wanderungen, Workshops, Vorträge und Mitmachaktionen für Kinder auf dem Plan.

"Wir sind einfach nur Naturliebhaber und nichts anderes", erklärte Sam Griffin, ein Mitglied des Organisationskomitees, gegenüber BBC. Besucher können sich auf seltene Tiere wie rote Eichhörnchen oder besondere Schmetterlingsarten freuen.