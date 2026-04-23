Urlaubssouvenir wird zum Albtraum: Mädchen bleibt entstellt zurück

Bali - Es sollte ein harmloses Urlaubssouvenir aus Bali werden - doch für ein junges Mädchen aus Australien gab es schlimme Konsequenzen.

Zunächst wirkte es wie ein harmloses Henna-Tattoo. © Bildmontage: Facebook/Screenshot/Australian Bali Info for Traveling (Bali Pages)

Eine Mutter warnt in einer Reisegruppe auf Facebook "Australian Bali Info for Traveling" Reisende eindringlich davor, sich auf Bali ein Henna-Tattoo stechen zu lassen.

Denn ihre Tochter habe nach einer solchen Anwendung eine heftige allergische Reaktion erlitten.

Dazu postete sie Vorher-Nachher-Fotos des temporären Tattoos, das sie an einem Strand der beliebten Touristeninsel hatte machen lassen.

Während auf dem ersten Bild noch ein schwarzes Ranken-Tattoo zu sehen ist, zeigen die weiteren Aufnahmen eine stark gerötete, rosafarbene Hautreaktion.

"Eine heftige, rote Reaktion mit juckenden und brennenden Quaddeln", so die Australierin.