Todkranke Frau wünscht sich Traumhochzeit: Was dann geschieht, lässt Herzen schmelzen

Cocoa (USA) - Es gibt sie noch, die guten Nachrichten: Im US -Bundesstaat Kalifornien wurde einer todkranken Frau am vergangenen Sonntag ihr größter Wunsch erfüllt. Kristina Hamilton (42) konnte ihrem Verlobten Chris Swanson (43) vor traumhafter Kulisse das Jawort geben. Möglich wurde dies durch Spenden im Wert von mehr als 45.000 Euro!

Kristina Hamilton (42) und Chris Swanson (43) konnten sich am Sonntag das Jawort geben. © Montage: Facebook/Kristina Hamilton

Hamilton leidet an Systemischer Sklerose. Dabei handelt es sich um eine seltene entzündlich-rheumatische Erkrankung - eine Autoimmunerkrankung, die dazu führt, dass der Körper dickeres Gewebe produziert, als er eigentlich sollte.

Die Skelrose ist nicht heilbar, hat am Körper der 42-Jährigen schon heftige Spuren hinterlassen. Sie wusste nicht, ob sie ihren Hochzeitstag jemals erleben würde, wie das People-Magazin berichtete.

Doch die gemeinnützige Organisation Wish Upon a Wedding konnte helfen. Hamilton bewarb sich ... und bekam wenig später eine Zusage! Für die US-Amerikanerin ging damit ein Traum in Erfüllung.

Am Sonntag heiratete sie ihren Liebsten schließlich vor toller Kulisse an einem "unvergesslichen" Tag in der kalifornischen Stadt Cocoa. Dutzende Dienstleister hatten dafür ihre Arbeitszeit und Materialien im Wert von mehr als 50.000 US-Dollar (45.000 Euro) zur Verfügung gestellt, wie Florida Today berichtete.