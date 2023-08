Tourist reist mit seiner Verlobten nach Rom und wird sofort verhaftet

Rom (Italien) - Ein Tourist aus Ungarn , der in seinem Urlaub zum ersten Mal nach Italien reiste, ahnte nicht, dass er die nächsten zwei Wochen in einem Gefängnis verbringen würde - aus Versehen!

Einem ahnungslosen Mann aus Ungarn wurden in einem Hotel in Rom vor der Polizei Handschellen angelegt. Anschließend kam er direkt in ein Gefängnis. (Symbolbild) © 123rf.com/sergeychayko

Gergo Hetey wurde am 3. August in einem Hotel in Rom von Polizisten mit Handschellen gefesselt und dann von den Beamten direkt in ein Gefängnis gebracht. Bis zum 16. August blieb der 40-Jährige hinter Gittern, bevor er wieder freigelassen wurde, berichtet die Tageszeitung Corriere della Sera.

Zuvor war er mit seiner zukünftigen Frau in Italiens Hauptstadt gereist, um dort mit ihr eine romantische Woche zu verbringen. Doch stattdessen wurde der Aufenthalt für den Ungarn zu einem furchtbaren Albtraum!

Denn Hetey war Opfer eines Identitätsdiebstahls!

Wie bekannt wurde, war 2014 in Mailand ein Mann verurteilt worden. Dessen Name: Gergo Hetey. Im selben Jahr wurden dem echten Gergo Hetey in Ungarn mehrere Dokumente gestohlen.

Möglicherweise von dem Täter, der damals unter dem falschen Namen vor Gericht stand.