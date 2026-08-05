05.08.2026 14:45 Eltern schenken Kindern jedes Jahr das Gleiche zum Geburtstag: Ihr Grund kommt gut an

Diese Tradition gibt es seit dem ersten Geburtstag ihrer Tochter Dorie (10) - und wird inzwischen auch bei ihrem jüngeren Sohn Jordan (6) fortgesetzt.

Von Christian Norm

Chicago (Illinois, USA) - Diese Tradition gibt es seit dem ersten Geburtstag ihrer Tochter Dorie (10) - und wird inzwischen auch bei ihrem jüngeren Sohn Jordan (6) fortgesetzt. Julia Zaborowski-Casper (45) und ihr Mann Phil Casper aus Chicago schenken ihren Kindern an deren Geburtstagen "das Geschenk der Zeit". Damit meinen die Eltern, dass ihr Nachwuchs vor allem eine gemeinsame Zeit von ihnen geschenkt bekommt. Aber sollten sie ihren Kindern nicht ohnehin immer Zeit schenken? People hat den beiden in einem Interview auf den Zahn gefühlt.

Dorie (10) und Jordan (6) bekommen an ihren Geburtstagen immer das gleiche Geschenk. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/juliazabo Nein, an einem Mangel an Geld oder gar an Geiz kann diese Entscheidung kaum liegen. Wer durch das Instagram-Profil von Mama Julia scrollt, merkt schnell: Diese Familie hat genug Kohle. Ein Beispiel: In einem der Clips möchte Jordan in den Park gehen. Was genau für einen Park er meint, wird achselzuckend mit einem spontanen Flug der ganzen Familie nach Disneyland erklärt. Papa Phil hat nämlich ein eigenes Unternehmen hochgezogen, das gut läuft, ihm aber auch viel Zeit abverlangt. Julia hatte deshalb schon früh den Eindruck, dass er seinen Kindern durch bloße Anwesenheit das größte Geschenk machen könnte. Kurioses "Seltene und wunderschöne Besonderheit": Zwillinge kommen in verschiedenen Monaten zur Welt "Ich finde, diese Tradition verbindet gemeinsame Zeit mit Erlebnissen - es ist also das Beste aus beiden Welten", sagte Julia gegenüber People. Die gemeinsame Zeit an den Geburtstagen dürfen ihre Kinder nämlich durchaus mit teuren Wünschen füllen - was sie aber gar nicht immer tun.

Eltern kommen auf Instagram gut mit "Geschenk der Zeit" an