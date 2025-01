Treuepunkte werden Ehemann zum Verhängnis! Vor dieser Frau ist keiner sicher

Aufgepasst beim Einkauf! Treuepunkte können unvorsichtigen Ehemännern schnell zum Verhängnis werden. (Symbolbild) © 123RF/sidelnikov

Cass forderte ihre Kundin auf, einen Blick in die Prämienkonten ihrer Treuepunkte-Anbieter zu werfen. Wie sich herausstellen sollte, lag die Detektivin damit genau richtig.

Gemeinsam konnten die beiden Frauen in den jeweiligen Apps nachverfolgen, wo der ins Untreue-Visier geratene Ehemann eingekauft hatte. In diesem Fall in einem Vorort von Queensland. Plötzlich schrillten die Alarmglocken.

Denn ausgerechnet dort lebte die Ex-Freundin des Verdächtigen. In seiner alten Heimat hatte der Mann also nicht "gewildert", dafür aber quasi direkt vor der eigenen Haustür. Was nach der bitteren Erkenntnis folgte, fasste Cass in ihrer Video-Beschreibung bei TikTok zusammen.

"10 Dollar Rabatt auf deinen Einkauf, aber eine sehr teure Scheidung", so die Treuetesterin, deren Methoden einmal mehr zum Erfolg führten.