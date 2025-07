Typ wischt auf Tinder zwei Millionen Mal nach rechts - und hat nach fünf Jahren endlich ein Date

Tinder-Nutzer Hayden hat auf der Dating-Plattform eher weniger Glück gehabt.

Von Anne-Sophie Mielke

Tinder - Wer gerade denkt, dass sein Dating-Leben nicht wirklich optimal läuft, wird sich sicher etwas besser fühlen, wenn er Hayden kennenlernt. Der 26-Jährige tat in den vergangenen fünf Jahren wirklich alles dafür, um bei Frauen zu landen, und erlebte in die Zeit lediglich ein einziges Date - was leider nicht wirklich so lief wie gewünscht ...

Tinder-User Hayden (26) hat in den vergangenen fünf Jahren über zwei Millionen Mal nach rechts gewischt - und trotzdem kein Glück in der Liebe gehabt. © Bildmontage/Screenshot/Reddit/Vivid_Goose_4358 Der englischsprachige User ging mit seinem Schicksal auf der Plattform Reddit viral, wo er selbst oder auch ein Fremder seine Tinder-Statistiken veröffentlichte. Und das Fazit schmerzt wirklich sehr: Hayden ist seit mittlerweile fünf Jahren und 93 Tagen in der App angemeldet. In dieser Zeit war der junge Mann wirklich fleißig: Laut der Auswertung verteilte er im vergangenen halben Jahrzehnt mehr als 2.020.459 Millionen Likes, wischte also in der App nach rechts. Bei Tinder zeigt man auf diese Weise sein Interesse an einer Person. Kommt es dazu, dass der oder die Userin daraufhin ebenfalls nach rechts "swipt", entsteht ein Match und man kann ein virtuelles Gespräch starten, was bestenfalls in einem Date mündet. Dies war sicherlich auch der Plan des 26-jährigen Hayden. Geklappt hat es nett ausgedrückt eher weniger. Er erlebte zwar stattliche 2053 Matches, aus denen sich 1269 Chats entwickelten, trotzdem kam in den vergangenen fünf Jahren nur ein einziges Date zustande.

Mann wischt auf Tinder zwei Millionen Mal nach rechts und hat trotzdem kein Glück