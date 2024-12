Schwangere wundert sich über ständig tretendes Baby: Nach der Geburt versteht sie den Grund endlich

New York (USA) - Was war nur mit ihm los? Als Ellen McBride aus New York mit ihrem Sohn Myles in der 18. Schwangerschaftswoche war, begann der Kleine plötzlich unaufhörlich zu treten. McBride, die zum zweiten Mal Mutter wurde, wusste, dass das nicht normal sein konnte. Auch in der Klinik wurde sie deshalb viel intensiver überwacht als üblich. Doch als ihr Baby auf der Welt war, wurde der Mutter bald alles klar.

Baby Myles ist voller Lebensfreude. Das brachte seiner Mutter Ellen McBride manch eine Zusatzuntersuchung ein. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/mcbride_and_co

In einem kuriosen TikTok-Video hat die New Yorkerin vergangene Woche berichtet, was wirklich mit ihrem Sohn los war beziehungsweise noch immer ist. In dem Clip liegt der kleine Myles in mehreren Szenen auf dem Rücken, strampelt wie verrückt mit den Beinen, reißt die Arme hoch und runter.

Die Erkenntnis: Der kerngesunde Junge ist einfach extrem bewegungsfreudig, hat großen Spaß an dem vielen Gehampel. Seine Mutter ist deswegen natürlich total erleichtert. Doch bis Klarheit herrschte, musste sie einiges durchmachen.

"Ich hatte Termine in zwei Krankenhäusern und er bewegte sich so viel, dass sie mich länger dabehalten mussten, um mich besser überwachen zu können. Sie waren nicht besorgt über die Bewegungen selbst, aber Myles' Herzfrequenz war wirklich hoch, weil er nie aufhörte, sich zu bewegen", erklärte die zweifache Mutter diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Und weiter: "Sie warteten, bis er sich schließlich beruhigte oder einschlief, um sicherzustellen, dass seine Herzfrequenz wieder in den Normalbereich zurückkehrte."

Mittlerweile ist Myles acht Monate alt. Doch Zappel-Pausen gönnt er sich noch immer kaum. Wie verkraftet seine Mutter das wohl?