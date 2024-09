Paar wundert sich über Steinkopf in Flussbett: Dann sehen beide genauer hin

Dieser Kopf war doch mehr als nur ein Kopf. © Reddit/Screenshot/u/kirkbot

"Meine Freundin scherzte, dass er fast wie ein Alien aussah. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um den Kopf einer lebensgroßen Alien-Statue handelte", sagte der 35-Jährige diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Nachdem er, seinen Namen wollte der Mann nicht nennen, und seine Freundin das ungewöhnliche Objekt entdeckt hatten, machte er ein Foto davon. Vergangene Woche lud es der Wanderer auf Reddit hoch, wo es viel Aufmerksamkeit erhielt.

Weil viele Reddit-User neugierig waren, baten sie den Mann, mehr über den Alienkopf in Erfahrung zu bringen. Schließlich konnte er das mysteriöse Rätsel lösen.

Der Vater seiner Freundin, der in der Gegend lebt, konnte sich an den Alienkopf erinnern. Er sei das Werk von Studenten gewesen, die in einem alten Haus gelebt hätten. Sie hätten Silikonformen benutzt, um Betonskulpturen zu gießen, um diesen Alienkopf zu machen, so der Vater.