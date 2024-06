Mann wundert sich über Baulärm: Kurz darauf trifft ihn der Schlag

Kentucky (USA) - Zunächst dachte er, der Baulärm käme von nebenan. Doch als Elijah Menchaca die Jalousien in seiner Wohnung im US-Staat Kentucky hochzog, traf ihn der Schlag!

Weil der US-Amerikaner nur über diese eine Treppe aus der Wohnung gelangen konnte, stand sofort fest: Er war jetzt in den eigenen vier Wänden gefangen.

Die Treppe zu seiner Wohnung - immerhin im zweiten Stock - war verschwunden. Alles, was Menchaca sah, waren ein Absperrband und einige fleißige Handwerker.

In einem Folgevideo zeigt Elijah Menchaca die bereits fertiggestellte neue Treppe. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/phoenixagent003

Diese Woche sprach Menchaca mit Newsweek über die merkwürdige Lage, in der er sich im vergangenen Monat befunden hatte. Es sei eine "wilde Erfahrung" gewesen. Doch sie hätte gar nicht so unerwartet sein müssen.

Sein Mitbewohner habe nämlich durchaus eine E-Mail von der Hausverwaltung erhalten, in der vor den Bauarbeiten gewarnt wurde. Er habe ihm aber nichts davon gesagt, so Menchaca.

Zumindest konnte sich der TikToker über die vielen Reaktionen auf sein Video freuen. Während einige User ihr Mitleid bekundeten, machten andere munter Späße.

"Es gab auch eine Menge Leute, die mich aufforderten, rechtliche Schritte einzuleiten, was ich auch irgendwie verstehe. Aber ich glaube auch nicht, dass das Verhältnis zwischen Nutzen und Aufwand es überhaupt wert gewesen wäre", sagte Menchaca dem US-Magazin.



Zum Glück zogen die Arbeiter am Nachmittag gegen 16 Uhr erst wieder ab, als die neue Treppe fertig installiert war. So konnte Menchaca noch am selben Tag aufatmen und seine Freiheit wieder genießen.