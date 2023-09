Überwachungskamera filmte alles: Was ein Paketbote auf diesem Hof treibt, lässt Herzen schmelzen

Johor Bahru (Malaysia) - Während die meisten von uns sicher schon einige Gründe hatten, sich über Paketboten zu ärgern, erlebte eine Frau aus Malaysia genau das Gegenteil und ging damit an die Öffentlichkeit.

Ein Paketbote des Lieferdienstes GDEX machte sich auf dem Hof einer Kundin an der Wäscheleine zu schaffen. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Chin Huimin

Chin Huimin ist zweifache Mutter und lebt mit ihrer Familie im malaysischen Johor Bahru. Wer Kinder hat, weiß, dass man sich im Familien-Alltag vor allem mit einem Thema herumschlagen muss: Wäsche waschen, Wäsche trocknen und Wäsche verräumen.

Doch bei all dem Stress und den Herausforderungen, die man mit Kindern erlebt, passiert es schon einmal, dass man ganz vergisst, was man da so draußen auf der Leine hängen hat.

Im Falle von Chin Huimin trockneten auf dem Hof, der zur Straße zeigt, die Kuscheltiere ihrer beiden Kinder - die mit Sicherheit schon sehnsüchtig vermisst wurden.

Was die zweifache Mutter allerdings nicht ahnte: An jenem Tag sollte es regnen, und die geliebten Spielzeuge drohten erneut nass zu werden.

Das wiederum hätte bedeutet, dass die Kleinen noch länger auf ihre Kuschelfreunde hätten warten müssen.