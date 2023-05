Umfrage kurz vor dem Muttertag: Wer ist die beliebteste Mama aus der Promi- und TV-Welt?

Lois Griffin aus der Serie Family Guy wurde zur beliebtesten Mutter gewählt. © Fox / Courtesy Everett Collection

2000 Erwachsene hatten die Qual der Wahl und sollten aus 50 berühmten Müttern der Promi-, Film- und Fernsehwelt die "beste" auswählen, berichtet New York Post.

Unter anderem standen "Sarah Connor" aus den Terminator-Filmen, "Morticia Adams" aus der Filmreihe "Addams Family" und die britische Prinzessin Kate (41) zur Auswahl.



Die Teilnehmer wurden auch gefragt, welche Eigenschaften sie bei Müttern am wichtigsten finden. So gaben 41 Prozent an, dass Multitasking einer der wichtigsten Charakterzüge ist, während 46 Prozent vor allem Unterstützung in sämtlichen Lebenssituationen als besonders wichtig erachten.

All dies berücksichtigen die Teilnehmer der Umfrage, als sie ihre "Lieblingsmutter" wählten. Auf Platz drei landetet die Tennis-Ikone Serena Williams (41), noch etwas beliebter war die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama (59). Und auf dem ersten Platz der Umfrage landete überraschenderweise "Lois Griffin" aus der Animationsserie "Family Guy"!



Das ist vor allem deshalb kurios, weil die Comic-Mutti in der Serie regelmäßig ihre eigene Tochter mobbt, außerdem gibt es immer wieder Späße über ihren ausgeprägten Alkoholkonsum. Allzu viele Eigenschaften, die bei einer Mama eigentlich wichtig sind, verkörpert Lois also nicht gerade...