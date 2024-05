Frau hat morgens Gedächtnislücke: Beim Blick auf ihr Türkamera-Video muss sie schlucken

Hereford (England) - Da lag sie nun, ohne zu wissen, wie sie überhaupt nach Hause gekommen war. Samantha Beavan (39) war noch mächtig verkatert, als sie - zumindest - in ihren eigenen vier Wänden im englischen Hereford aufwachte. Doch kaum war sie wieder halbwegs munter, fragte sich die Britin, was genau passiert war. Auf der Suche nach Hinweisen schaute sie sich das Video ihrer Türkamera an. Als Beavan den entscheidenden Moment ihrer Heimkehr sah, musste sie erst einmal schlucken.