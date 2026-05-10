Flüssigkeit durchnässt Passagier auf Flug: Was dann herauskommt, macht ihn richtig nervös
Houston/Chicago (USA) - Es tropfte, es floss, es hörte nicht auf! Kevin Glover (39) aus Cincinnati saß Ende April in einem Flug von Houston nach Chicago, als er ein völlig unerwartetes Problem bekam.
Über seinem Kopf prasselte eine Flüssigkeit auf ihn herab, bei der es sich nicht um gewöhnliches Tafelwasser handelte. Der arme Passagier behalf sich auf dem United-Airlines-Flugs 2616 zunächst mit Papiertüchern. Doch die waren schnell durchnässt.
In einem Instagram-Video, das Glover nach dem Flug postete, ist seine Misere zu sehen. Die Flüssigkeit läuft darin über sein Cap auf seinen Hoodie. "Ich wurde nicht umgesetzt, sondern erhielt lediglich ein paar Papiertücher - und JA, während des gesamten Fluges wurde ich mehrmals durchnässt", schrieb der US-Amerikaner.
In einem Interview mit People erklärte der 39-Jährige, dass er von der Flugbegleitung nur wenig Hilfe erhalten habe. Nach dem ersten Vorfall habe er ein wenig geschlafen.
"Etwa 30 oder 40 Minuten später begann erneut ein massiver Wasserstrahl herabzutropfen, der mich abermals aus dem Schlaf riss", erklärte Glover. Das Problem: Die Flugbegleitung hatte bereits erfolglos das Gepäckfach auf ausgelaufene Flüssigkeiten kontrolliert.
Es musste also etwas anderes sein - der Passagier wurde immer nervöser.
Virales Instagram-Video zeigt Misere von Kevin Glover
"Zu diesem Zeitpunkt war ich schon etwas paranoider und besorgter - wissen Sie, wegen des Gesundheitsrisikos, das mit dieser Flüssigkeit verbunden sein könnte", sagte er.
Eine Flugbegleiterin vermutete, dass es sich dabei um Kondenswasser aus der Kabinenluft handelte, das sich im Inneren des Fachs angesammelt haben könnte.
Mehrere Flugbegleiter hätten dann versucht, das Loch mit Servietten zu verstopfen, so Glover. Gegen Ende des Flugs sei aber alles aufgeplatzt. "Es lief mir ins Gesicht. Mein Hoodie war bereits feucht, doch diesmal wurde er komplett durchnässt. Meine Hose, meine Unterwäsche."
Wütend machte der gedemütigte Mann danach seinem Ärger auf Instagram Luft. Sein Video hat dort inzwischen gut sechs Millionen Klicks erreicht.
Doch United Airlines habe ihm trotzdem nur eine Erstattung des Flugpreises angeboten. "Es ist ihnen egal. Ich bin doch nur ein kleiner Fisch", sagte er gegenüber People enttäuscht. Das Angebot sei ja nur "wie ein Pflaster auf einer Kriegsverletzung".
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/glovesho1