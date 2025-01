Mann schneidet sich bei Rasur und hat Albträume: Zehn Monate später wird er entschädigt!

London (England) - Nick Silverthorn rasiert sich seit rund 30 Jahren. Dass dabei auch mal Blut fließt, ist für den Mann aus London völlig normal. Doch was ihm im Dezember 2023 passierte, bescherte Nick monatelange Albträume - und schließlich ein Happy End!

Nick Silverthorn (48) legte sich mit einem Weltkonzern an und behielt die Oberhand. © Screenshot/Instagram/silverthornnick

Der 48 Jahre alte Engländer hatte sich für umgerechnet drei Euro in einem Supermarkt einen neuen Rasierer gekauft.

Am zweiten Weihnachtstag holte Nick den "Wilkinson Sword Men Advance 3" aus der Verpackung und setzte zur Rasur an. Plötzlich floss Blut - für angeblich 20 Minuten, ohne Pause. Erst die linke, dann die rechte Wange herunter.

Für den Briten ein einschneidendes Erlebnis: "Ich habe in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Operationen und Blut gemacht, und das hat mich direkt zurückversetzt. Ich sah in meinen Träumen immer wieder Blut in meinem Gesicht. Es war eine schlimme Zeit für mich", sagte der 48-Jährige dem Portal METRO.

Nachdem die Schnitte verarztet waren, schaute sich Nick seinen neuen Rasierer genauer an und stellte fest, dass sich eine der Klingen gelöst und für die Verletzungen gesorgt hatte.