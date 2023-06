Unglaubliche Transformation: Ja, das ist wirklich dieselbe Person!

Aster (24) ist kaum wiederzuerkennen! © Montage: Instagram/Sleepyvampir, YouTube/Truly/From ‘Emo’ To Suited And Booted

Normalerweise ist Asters Körper, wie es sich für einen Tätowierer gehört, mit Tattoos überzogen. Er hat meist blaue Haare, Piercings und ein Nasenring im Gesicht, Tunnel in den Ohrläppchen und trägt in der Regel schwarze oder knallige, mit Nieten besteckte Klamotten.

Doch für die Web-Sendung "Transformed" wagte der "Hexenjunge", wie er sich selbst bezeichnet, eine krasse Verwandlung. Vom extremen Emo-Look hin zum Business-Style.

"Ich bin sehr neugierig, zu sehen, wie das aussehen wird", gesteht der 24-Jährige. Anzüge und Krawatten würde er eigentlich nicht besitzen. "Ich werde aussehen wie Harry Potter", entfährt es ihm, als er sieht, was er anziehen soll.

Doch erst einmal legt Make-up-Künstlerin Dennise los. Sie überdeckt alle von Asters sichtbaren Tattoos und färbt seine Harre schwarz.

Der US-Amerikaner erklärt währenddessen, dass er sich in seiner Jugend nicht ausleben konnte. Als Transgender begann er nach seiner Geschlechtsangleichung, auch mit seinem Style zu experimentieren. Mit 16 oder 17 Jahren habe er begriffen: "Oh, das ist es, was mir gefällt. Das bin ich."