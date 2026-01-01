Er hatte schon mit 14 fast Glatze: Mann kriegt beim Friseur volles Haar zurück und ist ein neuer Mensch

Pittsburgh (USA) - Dieser US-Amerikaner hatte sicherlich keine einfache Pubertät: Bereits im Teenageralter verlor er beinahe alle seine Haare und wirkte viel älter als ihm lieb war. Glücklicherweise weiß Barber Nicolo Rigano Rat und sorgt bei seinem Kunden für eine heftige Transformation.

Der Kunde (24) von Barber Nicolo Rigano aus Pittsburgh verlor in der Pubertät sehr viele Haare. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/barberdreamsbyriggs

Während sich andere vor der Platte auf dem Kopf und den Geheimratsecken fürchten, bleibt der Friseur Nicolo Rigano aus Pittsburgh ganz gelassen. Schließlich weiß der Experte dank jahrelanger Erfahrung genau was zu tun ist, um seinen haarlosen Kunden wieder zu mehr Selbstvertrauen zu verhelfen.

Sein Kunde, der vor Weihnachten sein Geschäft besuchte, hatte bereits mit 14 Jahren fast eine Glatze. "Es wurde immer schlimmer und schlimmer", erklärt er in einem TikTok-Video auf Nicolos Profil. Als dieser nach seinem aktuellen Alter fragt, ist er schockiert:

Der Mann, der zwar einen vollen Bart trägt, aber obenrum schon ziemlich kahl aussieht, ist gerade einmal 24 Jahre alt.

Deshalb wird Nicolo ihm heute ein Toupet verpassen oder besser gesagt, sein altes erneuern. Der 24-Jährige ist nämlich nicht zum ersten Mal bei dem Barber aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania.