Vater freut sich auf Football-Abend, doch dann grätscht seine Tochter dazwischen

Texas (USA) - Eigentlich hatte Emeka Ihedigbo aus dem US-Bundesstaat Texas geplant, seinen freien Abend mit Footballschauen zu verbringen. Doch als Papa zweier Mädchen kann schnell mal ein ungeplantes Umstyling dazwischenkommen.

Emeka Ihedigbo lässt sich geduldig von seiner kleinen Tochter mit Glitzersteinen bekleben. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/nikadiwa

Seine Frau Nika Diwa teilte in einem Video auf TikTok, wie Ihedigbo geduldig auf dem Wohnzimmer-Boden sitzt, während seine kleine Tochter ihn fröhlich mit bunten Glitzersteinen beklebt. Der Clip ist inzwischen viral gegangen.

Die Kleine hatte nicht nur vereinzelt kunterbunte Steine auf seinem Gesicht verteilt, sein sonst so kahler Kopf war Millimeter für Millimeter mit den funkelnden Accessoires verziert. Auch seine Augenbrauen und Lippen waren von dem Makeover nicht verschont geblieben.

Zu dem Video schreibt Ihedigbos Frau: "Du versuchst einfach nur Football zu schauen, doch du bist Vater einer Tochter."

Dazu deutet sie an, dass es das Paar einiges an Geduld gekostet hat, die unzähligen Glitzersteine hinterher wieder zu entfernen. Doch für seine Tochter würde Ihedigbo alles tun, wie Nika Diwa unter dem Video weiterschreibt.