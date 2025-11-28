Vater ist völlig baff, als er sieht, was sein Sohn (3) mit dem iPad macht

Arizona (USA) - Gerade bei kleinen Kindern reicht ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit, damit sie in Windeseile die dollsten Sachen anstellen. Tyler Pinkerman aus Arizona hat das vor Kurzem am eigenen Leib erfahren, als er seinem Sohn (3) nur wenige Minuten den Rücken zudrehte. Kaum blickte der Mann wieder zu ihm, hatte es sich der Kleine auf dem Sofa mit dem Tablet gemütlich gemacht. Pinkerman war völlig baff, als er sah, was sein Sohn damit machte.

Was macht denn Tyler Pinkermans Sohn da mit dem Tablet? © Bildmontage: TikTok/Screenshots/mrpink303

Seit einer Woche geht ein kurzes Video auf TikTok viral, in dem der US-Amerikaner den Dreijährigen fragt, was genau er da macht. "Chat BT", antwortet der Wonneproppen fröhlich.

"Was machst du da?", hakt der Vater nach. Doch die Antwort bleibt dieselbe: "Chat BT". In der Tat sitzt der Junge mit dem KI-Programm "ChatGPT" da und tippt willkürlich Buchstaben ein.

Als sein Vater noch einmal nachfragt, erklärt ihm der Kleine, dass er Schule mit "Chat BT" mache. "Wie alt bist du?", fragt sein Papa daraufhin. "Drei", antwortet sein Sohn. Dann endet der Clip.

Seit seiner Veröffentlichung vor rund einer Woche hat das Video mehr als 17 Millionen Klicks eingeheimst. Auch 2,2 Millionen Likes können sich sehen lassen. Doch nicht alle amüsieren sich.

Newsweek hakte diese Woche auch aus diesem Grund bei Tyler Pinkerman nach.