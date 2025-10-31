Tochter bittet Vater, Brotbüchse zu packen: Was sie später darin findet, macht sie fassungslos
Indien - Es ist wohl ein universelles Gesetz, was an keine Nationalität gebunden ist: Wenn der Vater ausnahmsweise mal für die morgendliche Organisation mit den Kindern verantwortlich ist, kann es nur schiefgehen. Eine junge Frau aus Indien lieferte für diese steile These einen mehr als guten Beweis.
Es war wohl eine große Ausnahme, dass Trisha ihren Vater am Morgen fragte, ob er sich um ihre Brotbüchse für ihr Mittagessen, was sie außer Haus zu sich nehmen würde, kümmern könnte.
In einem viralen Video auf Instagram sieht man die junge Frau an ihrem Schreibtisch in einem Büro sitzen. Anhand ihres Blickes merkt sofort: Irgendetwas stimmt nicht!
Trisha spannt ihre Zuschauer zum Glück nicht lange auf die Folter und greift missmutig nach etwas, was ihr Vater offenbar für sie eingepackt hat.
Wenn man sieht, worum es sich dabei handelt, kann man den Zustand der Inderin sofort nachvollziehen: Statt einem normalen Esslöffel hat der besagte Vater ihr ein riesiges Servierbesteck mitgegeben, was normalerweise zum Schöpfen von Essen aus einem Topf oder Pfanne genutzt wird. Damit zu essen ist kaum möglich - außer man besitzt einen überdimensionalen Mund.
Vater soll Brotdose zurechtpacken: Tochter ist fassungslos
Letzteren kann Trisha nur enttäuscht zukneifen. Offenbar ist ihr durch den Mangel an geeigneten Essbesteck direkt der Hunger vergangen.
Ihr Video war auf Instagram dagegen ziemlich erfolgreich und hat bereits 12,9 Millionen Klicks erreicht. Die Tausenden Erfahrungsberichte im Kommentarbereich des Clips zeigen: Trishas Erlebnis ist kein Einzelfall, sondern Alltag für viele junge Menschen.
Ein User benennt das Patriarchat als Grund für die Unfähigkeit der Väter, sich erfolgreich um ihre Kinder kümmern zu können. Die Männer seien durch das System nicht genügend an Haushalt und Kindererziehung gewöhnt.
Eine Nutzerin setzt dem Ganzen noch die Krone auf: "Am lustigsten ist, dass mein Mann nichts Falsches an dem Löffel sieht", schreibt sie.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/omg.teesa