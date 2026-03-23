Verlobte prüft Hochzeits-Einladungen: Kurz darauf fällt ihr die Kinnlade herunter
Sun Prairie (Wisconsin, USA) - Das kommt von dieser ewigen Hektik: Claire Chaussee (25) aus Sun Prairie in Wisconsin plant schon seit einer Weile ihre Traumhochzeit mit ihrem Verlobten Davis Bunz. Doch als sie vor Kurzem die Vorabversion ihrer Hochzeitseinladungen überflog, übersah sie ein entscheidendes Detail.
Es ist schon komisch: Zwar warf die professionelle Volleyballspielerin auch auf die fertig gedruckten Hochzeitseinladungen zunächst nur einen schnellen Blick. Doch in diesem Fall fiel ihr der ärgerliche Fehler sofort auf.
In einem TikTok-Video von Mitte März hält die 25-Jährige die Karten in der Hand, die sie gerade aus dem Karton genommen hat. Dann fällt ihr die Kinnlade weit nach unten.
Der Grund: Die Einladung ist auf Samstag, den 5. Juni 2026 datiert. Dummerweise gibt es diesen Tag gar nicht. Der 5. Juni ist nämlich ein Freitag - der echte Hochzeitstag.
Es wäre naheliegend gewesen, dass statt einer 5 versehentlich eine 6 gedruckt wurde. Doch das Wort "Saturday" ist voll ausgeschrieben. Kein Wunder, dass die Verlobte unter diesen Umständen ihren Augen nicht traut.
Ihr Video sorgt allerdings auf eine andere Art für Verwirrung.
Virales TikTok-Video zeigt eigentliches Problem nicht
Die Leute bekommen nämlich nur "Oh No" von Kreepa zu hören und das entsetzte Gesicht der jungen Frau zu sehen.
Was genau passiert ist, wird erst in einem Unterkommentar der Verlobten klar. Dort erklärt sie die Umstände. Trotzdem erreicht ihr Video seit dem 12. März 3,8 Millionen Klicks auf TikTok.
Aber wie ging es danach weiter?
Chaussee und ihr Verlobter beschlossen, das Geld für neue Karten einzusparen, entschieden sich stattdessen für eine unkonventionelle Variante. Sie nahmen sich jede Karte einzeln vor und strichen das Wort "Saturday" einfach durch.
"Ich dachte sofort: Die Einladung landet sowieso im Müll, also was soll's", erklärte die baldige Braut jetzt in einem Interview mit Newsweek. "Außerdem hoffen wir, dass die Leute darüber lachen können", fügte sie hinzu.
In diesem Fall dürfte sie damit richtig liegen, wie ihr viraler Hit vermuten lässt.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/Claire Chaussee