Versteckt im Flieger: Frau reist ohne Ticket und bleibt stundenlang unerkannt

Paris/Frankreich - Check-in, Sicherheitskontrolle, Boarding – das Prozedere am Flughafen kennt sicher jeder. Eigentlich scheint es unmöglich, sich unerkannt in ein Flugzeug zu schleichen, doch einer Frau ist dies nun gelungen!

Auf einem Flug der Delta-Airlines wurde eine blinde Passagierin entdeckt. © Michael Dwyer/AP/dpa

Während eines internationalen Fluges von New York City nach Paris schlich sich eine blinde Passagierin an Bord eines Delta-Flugzeugs – ohne Ausweis und Flugticket!

Wie die New York Post nun berichtete, nutzte die Frau den Feiertagswahnsinn rund um Thanksgiving (Anm. d. Red.: Erntedankfest) aus und umging zwei Sicherheitskontrollen am John F. Kennedy Flughafen in der amerikanischen Metropole.

Eigentlich müssen Passagiere ihre Ausweise vorzeigen, um an ihr Gate zu gelangen. Die Flugsicherheitsbehörde gab in einem Statement an:

"Die TSA (Anm. d. Red.: die Flugsicherheitsbehörde) kann bestätigen, dass eine Person ohne Bordkarte die Sicherheitskontrolle ohne verbotene Gegenstände durchlaufen hat. Die Person hat zwei Stationen zur Identitätsüberprüfung und zum Boarding-Status umgangen und ist an Bord des Flugzeugs gegangen."

Die blinde Passagierin wurde letztendlich gegen Ende des rund siebenstündigen Fluges auf der Toilette der Maschine vom Bordpersonal entdeckt.