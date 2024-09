Schüler kommt mit Hass-Frisur zum Friseur: Der verwandelt ihn regelrecht

Richmond (Virginia) - Wenn es nicht mehr weiter geht, geht es zu Thai Nguyen! Der Haar-Influencer aus Richmond, Virginia, wird insbesondere dann von seinen Kunden angesteuert, wenn sie der Verzweiflung nahe sind. So erging es diese Woche einem Schüler (17) einen Tag vor dem regulären Schulbeginn. Seine Mutter hatte ihn extra zu Nguyen gefahren und ihrem Sohn Geld gegeben - Hauptsache, die Haare würden wieder zu so etwas wie einer Frisur geschnitten werden. Die regelrechte Transformation sollte es in sich haben!