Verzweifelter Mann geht nach 20 Jahren zum Friseur: Was der aus ihm macht, haut ihn um

Richmond (Virginia) - Wenn er die Haare schneidet, ist der virale Hit nicht weit. Diese Woche musste sich Thai Nguyen dafür aber auch eine mehr als krude Geschichte von einem seiner Kunden anhören. Der junge Kerl hatte extra eine anderthalbstündige Anreise auf sich genommen, um nach fast 20 Jahren endlich eine neue Frisur zu bekommen. Nguyen, der seinen Salon in Richmond, Virginia, betreibt, staunte nicht schlecht über die Begründung.

Dafür geht es dem Gast nicht nur an die Haare, sondern auch an den Bart. Schließlich soll das Makeover wirklich sitzen.

Die Haare seines Kunden sind entsprechend lang und ungepflegt. Auch beim Bart hat er sich kaum mehr Mühe gegeben. Nguyen, der allein auf TikTok 1,3 Millionen Follower hat, macht sich daraufhin an die "Rettungsaktion".

In dem dazugehörigen Video (siehe unten) sitzt der US-Amerikaner bei dem Haarkünstler, um ihm sein Leid zu klagen. Seit 2005 oder 2006 sei er nicht mehr beim Friseur gewesen.

Nach dem Makeover hat der Kunde gleich ein ganz anderes Selbstvertrauen. Die Haare sind nun stylisch kurz, der Bart elegant getrimmt. © TikTok/Screenshot/nguyensteadycutting

Denn der ungepflegte Look hat auch das Selbstbewusstsein des jungen Mannes beeinträchtigt. Gegenüber Nguyen gibt er zu, dass er fast immer nur eine Baseballmütze trägt, um seine Frisur zu verbergen.

Der Haar-Influencer lässt sich nicht lumpen. Er verpasst seinem "Härtefall" eine Kurzhaarfrisur sowie einen deutlich kürzeren, dafür umso gepflegteren Bart.

Entsprechend groß ist das Staunen des Kunden, als er das Ergebnis sieht. "Verrückt", nennt er seinen neuen Look, ist total begeistert. Die lange Autofahrt habe sich auf jeden Fall gelohnt.

Beim Publikum kommt das Makeover ähnlich gut an. Neben 630.000 Klicks in nur vier Tagen erhält das Video auf TikTok mehr als 80.000 Likes. Dieser Besuch hat sich also auf jeden Fall gelohnt.