Ladendieb überkommt Reue: Kuriose Notiz erklärt seinen Diebstahl

New Jersey - Kurz vor den Feiertagen handelte ein Mann im US-Bundesstaat New Jersey unüberlegt und steckte sich in einem Musikladen gleich zwei Instrumente unerlaubt ein. Doch nur wenige Tage später überkam den Dieb die Reue.

Im Glauben, unbeobachtet zu sein, versteckte der Dieb zwei Mandolinen unter seiner Jacke und verließ damit das Geschäft. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/Lark Street Music

Einen Tag vor Weihnachten veröffentlichte der Besitzer des Musikladens "Lark Street Music" in Teaneck, New Jersey, ein Überwachungsvideo, welches den Dieb auf frischer Tat zeigt.

Darauf ist zu sehen, wie der Mann zunächst mehrere Mandolinen interessiert in die Hand nimmt und abfotografiert. Schließlich schafft er es tatsächlich, zwei der Musikinstrumente unter seiner Jacke zu verstecken und damit das Geschäft zu verlassen. Blöd nur, dass ihn die Überwachungskameras dabei ertappt haben!

Der Besitzer bat auf Facebook um Hilfe, den Täter zu stellen und hoffte, seine Instrumente unversehrt zurückzubekommen.

Ob der Dieb sich selbst auf dem Video entdeckte, ist unklar. Allerdings spazierte er drei Tage später wieder in das "Lark Street Music" - im Gepäck die beiden gestohlenen Mandolinen und eine ordentliche Portion Reue.

In einem Facebook-Update verkündete der Ladenbesitzer, dass der Dieb die beiden Musikinstrumente in Einkaufstüten verpackt zurück in das Geschäft gebracht und eine Entschuldigungsnotiz beigelegt hätte.