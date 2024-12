Frauen hören nachts Klopfen an Hoteltür: Als sie durch den Spion sehen, erstarren sie vor Angst

Miami (USA) - Dieser Schock sitzt ihnen noch immer in den Knochen: Vor wenigen Tagen war Vanessa Papa (33) mit ihrer Freundin in einem Hotelzimmer in Miami, als es mitten in der Nacht um 4 Uhr plötzlich immer wieder an der Tür klopfte. Als die US-Amerikanerinnen durch den Spion sahen, erstarrten sie vor Angst.