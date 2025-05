20.05.2025 20:05 10.004 Falle im Hotel: Frau trifft der Schlag, als sie diesen teuren Extra-Posten sieht

Was in Vegas passiert, bleibt auch in Vegas? Diesmal nicht! Alexia Muller will, dass alle erfahren, was ihr dort im Fünf-Sterne-Hotel Vdara widerfahren ist.

Von Christian Norm

Las Vegas (Nevada) - Was in Vegas passiert, bleibt auch in Vegas? Diesmal nicht! Alexia Muller aus Los Angeles will, dass die ganze Welt erfährt, was ihr dort im Fünf-Sterne-Hotel Vdara widerfahren ist. Immerhin: Ein Millionenpublikum hat ihr "Warn-Video" auf TikTok bereits angeklickt. 58 US-Dollar (51,59 Euro) werden für Kondome aus der Minibar fällig: Alexia Muller trifft der Schlag. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/alexiaam330 Der Grund: Als die Kalifornierin Anfang des Monats mit Freunden in dem Las-Vegas-Hotel wohnte, wurde ihr plötzlich auf ihrem TV-Gerät ein Extraposten angezeigt, der es in sich hatte. 58 US-Dollar (51,59 Euro) sollte Muller für ein Päckchen aus der Minibar blechen, das ein paar Kondome und Gleitgel enthielt. Zum einen traf die Frau aufgrund des Preises der Schlag, zum anderen, weil sie es gar nicht benutzt hatte. In ihrem Video lässt die junge Dame ihren Emotionen freien Lauf. Entsetzt schlägt sie die Hand vors Gesicht, zeigt den Preis, der auf ihrem Fernseher angezeigt wird. Dann stürmt sie zur Minibar, präsentiert das "Liebes-Kit". Kurioses Ehefrau nach Jetski-Fahrt als vermisst gemeldet, doch dann kommt alles anders Aber warum hat das Hotel diesen horrenden Preis berechnet, obwohl Muller die Kondome etc. nicht einmal benutzt hat? Das entsprechende TikTok-Video geht viral Die Kondome aus der Minibar hat Alexia Muller nicht benutzt. Die Kosten muss sie zum Glück auch nicht tragen. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/alexiaam330, Instagram/Screenshot/alexiabobexia Das wollte die US-Amerikanerin natürlich auch wissen. Deshalb rief sie die Rezeption an. Es stellte sich heraus, dass die Minibar über Sensoren verfügt. Es reichte also, dass die Touristin das Kit zuvor belustigt aus dem Kühlschrank genommen und wieder zurückgestellt hatte. An der Rezeption erreichte die Las-Vegas-Besucherin zumindest eine freundliche Angestellte. "Sie sagte, dass das ständig passiere und sie die Gebühr streichen würde", erzählte Muller jetzt in einem Interview mit Newsweek. Doch der nächste Schreck sollte bald folgen. Als sie mit ihren Freunden aus dem Vdara auschecken wollte, stellte die TikTok-Userin fest, dass ihnen auch Getränke und Snacks in Rechnung gestellt wurden, die auf der Theke gestanden hatten. Dabei hatten sie diese gar nicht verzehrt. Kurioses Mann findet rund 120 Jahre alte, verschlossene Coca-Cola-Flasche: Doch was ist sie wert? "Meine Freunde und ich fanden das irgendwie lustig, weil wir den Preis für unverschämt hielten", sagte Muller gegenüber dem US-Magazin. Zum Glück fand ihre Beschwerde auch diesmal Gehör. Die Extrakosten wurden storniert. Ein fader Beigeschmack bleibt jedoch. Dass das Vdara sich gegenüber Newsweek trotz mehrfacher Anfrage nicht äußern wollte, passt da umso mehr ins Bild!

