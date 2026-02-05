Vom Baum in den Ofen: Restaurant serviert Pizza mit Echsenfleisch
North Palm Beach (Florida/USA) - Im US-Bundesstaat Florida landet jetzt Leguan auf der Pizza! Nach einem überraschenden Kälteeinbruch fallen die sonst so flinken Reptilien reihenweise regungslos aus den Bäumen und ein Restaurant macht daraus kurzerhand eine neue Spezialität.
Ungewöhnlich niedrige Temperaturen haben in Südflorida dazu geführt, dass Leguane regelrecht einfrieren, wie People berichtet.
Die wechselwarmen Tiere verfallen in eine Art Kältestarre, verlieren den Halt und fallen von Ästen.
Genau diese Situation nutzte der professionelle Leguan-Fänger Ryan Izquierdo, der am 30. Januar mehr als 90 der Tiere einsammelte.
"Wir konnten gute Arbeit leisten, die Leguane entfernen und die Bevölkerung aufklären, und es war einfach eine tolle Zeit", erklärte Ryan gegenüber CBS.
Ein Teil der Beute landete nicht etwa im Tierheim, sondern in einer Restaurantküche in North Palm Beach.
Dort entstand die wohl skurrilste Pizza des Jahres: belegt mit Leguanfleisch, Bacon, Parmesan, Ranch-Dressing und Wildfleisch.
Leguane gelten in Florida als invasive Art
Ryan erklärte gegenüber People, dass man "die Beine und den Schwanz für die Pizza verwendet".
Sein Urteil nach dem ersten Bissen: "Das Leguanfleisch schmeckt wie Froschschenkel. Es ist ein bisschen süßlich, ich kann es nicht genau beschreiben."
Im Netz löst die Pizza trotzdem heftige Reaktionen aus. Während einige User "total angewidert" sind, feiern andere die Idee als clevere Lösung für das Problem mit den Tieren.
In Florida gelten Leguane als invasive Art, ihre Entfernung ist deshalb unter bestimmten Bedingungen erlaubt.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/ryan_izquierdo, 123rf/marketlan, Rebecca Blackwell/AP/dpa