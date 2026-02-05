Vom Baum in den Ofen: Restaurant serviert Pizza mit Echsenfleisch

North Palm Beach (Florida/USA) - Im US-Bundesstaat Florida landet jetzt Leguan auf der Pizza! Nach einem überraschenden Kälteeinbruch fallen die sonst so flinken Reptilien reihenweise regungslos aus den Bäumen und ein Restaurant macht daraus kurzerhand eine neue Spezialität.

In Florida fallen wegen der Kälte reihenweise Leguane erstarrt von den Bäumen. © JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Ungewöhnlich niedrige Temperaturen haben in Südflorida dazu geführt, dass Leguane regelrecht einfrieren, wie People berichtet.

Die wechselwarmen Tiere verfallen in eine Art Kältestarre, verlieren den Halt und fallen von Ästen.

Genau diese Situation nutzte der professionelle Leguan-Fänger Ryan Izquierdo, der am 30. Januar mehr als 90 der Tiere einsammelte.

"Wir konnten gute Arbeit leisten, die Leguane entfernen und die Bevölkerung aufklären, und es war einfach eine tolle Zeit", erklärte Ryan gegenüber CBS.

Ein Teil der Beute landete nicht etwa im Tierheim, sondern in einer Restaurantküche in North Palm Beach.

Dort entstand die wohl skurrilste Pizza des Jahres: belegt mit Leguanfleisch, Bacon, Parmesan, Ranch-Dressing und Wildfleisch.