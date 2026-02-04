Verirrt und eingesperrt: Polizei befreit Kinogänger
Osnabrück - Kann ja mal passieren: Zwei junge Männer haben sich in einem Kino in Osnabrück verlaufen und sind versehentlich eingesperrt worden. In ihrer Not wählten sie den Notruf, wie die Polizei mitteilte.
Demnach waren die beiden 19-Jährigen in einem Treppenhaus und wollten über den Keller ins Parkhaus gelangen.
Das habe aber nicht geklappt - stattdessen landeten sie den Angaben zufolge in einem Mitarbeiter-Bereich.
Dort kamen sie eigenständig nicht mehr heraus und wählten schließlich den Notruf. Durch eine Scheibe konnten die beiden die Einfahrt des Parkhauses sehen und der Polizei ungefähr beschreiben, wo sie eingesperrt waren.
Die Beamten informierten daraufhin Mitarbeiter des Kinos, die dann die Tür aufschlossen. Nach rund einer Dreiviertelstunde war der Spuk dann auch schon wieder vorbei. Ob sie zuvor den neuen Horror-Streifen "Send Help" angeschaut haben, ist nicht bekannt.
