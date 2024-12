Frau kauft Secondhand-Pullover für 10 Euro: Dann erfährt sie den wahren Wert

Weil sie gleich so ein Gefühl hatte, recherchierte die Litauerin später, wer den Pullover hergestellt hatte. Sie fand heraus, dass es sich um die Marke "Ann Arundell" handelte.

"Ich bin immer auf der Suche nach einzigartigen Stücken (...) Als ich diesen blauen Pullover zwischen einem Haufen Basics sah, war für mich klar, dass ich ihn nehmen sollte. Ich war total begeistert", sagte Jakutytė jetzt in einem Gespräch mit Newsweek .

Die junge Frau schlenderte diese Woche in ihrer Mittagspause durch einen Secondhandladen, als sie den kuriosen Zehn-Euro-Pullover erspähte.

Giedrė Jakutytė hat ein Faible für Mode. © TikTok/Screenshot/chipsnthrifts

Ähnliche Pullover wie Jakutytės Fundstück schlagen im Handel mit Preisen bis zu 420 Euro zu Buche und wurden vor einigen Jahren in Luxusboutiquen wie Harrods verkauft.

Doch verkaufen will die Schnäppchenjägerin ihren neuesten Schatz trotzdem nicht.

"Was meinen entzückenden neuen blauen Katzenpullover angeht – den werde ich auf jeden Fall behalten. Ich habe den Traum, eines Tages einen (...) Vintage-Laden zu eröffnen, und dieses Stück fühlt sich wie ein Schritt in diese Richtung an", sagte sie gegenüber dem US-Magazin.

Am Montag veröffentlichte Jakutytė eine TikTok-Bildershow, in der sie ihren Glücksgriff und dessen Wert präsentierte.

Jetzt freut sie sich aber erst einmal über ihr sicheres Händchen: "Normalerweise durchsuche ich Kleiderständer nur nach hochwertigen Materialien und Farben. Manche Stücke sind einfach dazu bestimmt, dich zu finden."