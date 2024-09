Kunde will von Friseur geradezu verwandelt werden: Was er dann sagt, haut den Profi um

Richmond (Virginia) - Dieser Friseur räumt auf TikTok einen viralen Hit nach dem anderen ab. Der Grund: Thai Nguyen schneidet seinen Kunden in Richmond, Virginia, nicht einfach nur die Haare - Er verwandelt sie regelrecht. Aus diesem Grund nehmen viele seiner Gäste sogar stundenlange Autofahrten auf sich. Doch was Nguyen kürzlich von einem jungen Mann hörte, ließ selbst ihm die Kinnlade herunterfallen.

Thai Nguyen fällt die Kinnlade herunter, als er hört, was sein Kunde zu sagen hat. © TikTok/Screenshot/nguyensteadycutting

Am Wochenende ging das Video (siehe unten) auf TikTok online, hat seitdem bereits mehr als 1,5 Millionen Klicks erreicht. Das liegt wohl auch an dem kuriosen Gespräch, das sich in dem Clip zwischen Friseur und Kunde entspinnt.

Lange dauert es nicht, bis Nguyen erstmals stutzig wird. "Yo, Bro, wie alt bist du?", will er von seinem Kunden wissen. "20", sagt der junge Mann. "Verdammt, ich dachte 27 oder so", antwortet der Haar-Influencer sichtlich verdutzt.

Dann wechselt er lieber schnell das Thema, fragt seinen Kunden, was er sich für eine Frisur wünsche. Dem 20-Jährigen schweben große Veränderungen vor - deshalb sei er auch zu Nguyen gefahren.

Als der Friseur daraufhin nachhakt, woher der Kunde denn genau komme, bringt der ihn endgültig aus dem Konzept.