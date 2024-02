Während Kontrolle: Fußgänger bringt Beamte zum Staunen

Was den Fußgänger dabei geritten hat, weiß niemand. Aber mit VR-Brille auf dem Kopf über die Straße zu laufen, ist nicht gerade ungefährlich. © Screenshot/Instagram/sandiegopd

"Das ist traurig und komisch zugleich", lautete ein Kommentar unter dem dazugehörigen Video, das das San Diego Police Department (SDPD) am Montag bei Instagram veröffentlichte.

Darauf ist zu sehen, wie die Beamten gerade einen Mann, mit hinter dem Rücken verschränkten Armen an ihrem Polizeiauto festhielten, als ein Fußgänger für Ablenkung sorgte.

Der Mann in kurzer grüner Hose, weißen Sneakern und dicker Winterjacke stand dicht neben der Polizeikontrolle, wartete einen Augenblick, dann lief er mit der rechten Hand gestikulierend über die Straße. So weit, so gut.

Das Schräge dabei war aber, dass der Fußgänger eine Virtual-Reality-Brille von Apple auf dem Kopf hatte. "Ein Anblick, der uns verblüfft innehalten ließ", schrieb das SDPD.