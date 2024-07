Wanderin entdeckt Spuren auf Auto: Online findet sie den "tanzenden" Grund heraus

Colorado (USA) - Zwei Bergziegen in Colorado ( USA ) haben eine Art Party auf dem Auto einer Wanderin gefeiert! Die Frau wunderte sich zunächst über merkwürdige Abdrücke ...

Zwei neugierige Bergziegen bestiegen ein geparktes Auto. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/mnryno

Fotograf Michael Ryno filmte den "Ziegentanz" und lud die ungewöhnlichen Aufnahmen Mitte Juli auf Instagram.

In dem Clip ist zu sehen, wie zwei weiße Bergziegen sich neugierig an einem geparkten Subaru zu schaffen machen. Eine der beiden springt dabei auf der schwarzen Dachbox hin und her.

"OMG, das ist mein Auto! Vielen Dank, dass Sie das aufgenommen haben", kommentierte daraufhin die Besitzerin den Beitrag.

Wie sich herausstellte, kam Wanderin Mindy Williford gerade von einer Tour zurück, als sie Spuren Hufspuren entdeckte. Sie teilte das Video bei TikTok.