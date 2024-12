Was für ein Fund! Permafrost gibt gut erhaltenes Mammut-Baby frei

Russland - Was für ein Fund! Der schmelzende Permafrostboden gibt immer wieder spektakuläre Fossilien frei - wie nun einen jungen Dickhäuter aus der Eiszeit.

Dieses Mammut-Babys wurde in Russland gefunden. © Foto: Michil Yakovlev/Mammoth Museum at the Russian North-Eastern Federal University telegram channel/AP/dpa

Russische Forscher haben die nach all dieser Zeit außergewöhnlich gut erhaltenen Überreste eines rund 50.000 Jahre alten Mammut-Babys geborgen.

Dorfbewohner in der nordostsibirischen Taiga seien zufällig auf den Tierkadaver gestoßen, den der auftauende Permafrostboden freigegeben habe, berichtete die russische Staatsagentur Tass.

Am Montag dieser Woche wurde das Mammut in einem Universitätsmuseum in Jakutsk vorgestellt. Das entsprechende Kalb sei weiblich, stolze rund 1,2 Meter hoch und etwa 180 Kilogramm schwer.

"Weltweit wurden bisher nur sechs gut erhaltene Mammutkadaver gefunden: fünf in Russland und einer in Kanada", erklärte der Laborleiter des Museums, Maxim Tschesprassow. Dieses Exemplar zähle zu den am besten erhaltenen weltweit.