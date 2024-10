19.10.2024 09:05 602 Was ist denn das? Albtraum-Kreatur an Strand entdeckt

Was ist denn das? An einem Strand in Kalifornien wurde eine ganz besonders merkwürdige Kreatur angeschwemmt.

Von Adrian Schintlmeister

Dana Point (Kalifornien/USA) - Was ist denn das? An einem Strand in Kalifornien wurde eine ganz besonders merkwürdige Kreatur angeschwemmt. Was ist denn das? © Montage: Reddit/ZJM Der Albtraum-Fisch hat ein aufgerissenes Maul, spitze Zähne und eine auffällige graue Haut. Reddit-Nutzer ZJM machte den Grusel-Fund am Strand von Dana Point im Großraum L.A. und teilte umgehend Bilder der bizarren Kreatur auf der Plattform. "Ich bekomme Albträume davon", schrieb der Nutzer darunter. "Wisst ihr was das ist?" Der Fund wurde bei Reddit breit diskutiert. Während einige Nutzer sich an einen "Außerirdischen" oder einen "Dino" erinnert fühlten, hatte andere einen ganz bestimmten Verdacht. Kurioses 18-Jährige leidet unter Glatze: Doch was ein Friseur aus ihr macht, lässt sie wieder strahlen "Das ist eine Muräne", stellten viele Nutzer in der Kommentarspalte fest. Albtraum-Fisch als Muräne identifiziert Plötzlich lag der Raubfisch am Strand. © Reddit/ZJM Die Kreatur wurde am Strand von Dana Point entdeckt. © 123rf/steffstarr Mehr als 200 Muränen-Arten sind bekannt. © Philippe Guillaume, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Muränen sind in tropischen Gewässern weit verbreitet Inzwischen sind auch die Medien auf den Grusel-Fisch aufmerksam geworden. Gegenüber der Nachrichtenseite SFGate ordnet Tim Daly vom "California Department of Fish and Wildlife" den Fund ein. Auch er hält den Fisch für eine Muräne, einem aalartigen Raubfisch, der vor den Küsten Kaliforniens weit verbreitet ist. Dieses Exemplar "sieht jedoch etwas ausgebleicht aus, weil es tot ist", stellt der Experte fest. Muränen sind in tropischen Gewässern weit verbreitet. Die bis zu vier Meter langen Meeresräuber verstecken sich gerne in Höhlen und Korallenriffen, wo sie alles bejagen, was kleiner und langsamer ist als sie selbst. Mehr als 200 Arten sind weltweit bekannt. Obwohl die faszinierenden Tiere als äußerst scheu gelten und nur zuschnappen, wenn sie sich bedroht fühlen, kommt es immer wieder zu Beiß-Zwischenfällen mit Tauchern, die zwar äußerst schmerzhaft sind, aber in der Regel glimpflich verlaufen. Zur Zeit der alten Römer galten Muränen als Delikatesse, wurden von manchen Wohlhabenden gar als Haustier gehalten.

Titelfoto: Montage: 123rf/steffstarr, Reddit/ZJM