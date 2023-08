Wegen fehlender Hunde-Leine! Frau zieht vor Polizisten ihren BH aus

Eine der beiden Spaziergängerinnen zog ihren BH aus und benutzte ihn als Hundeleine. (Symbolbild) © 123rf.com/sasun1990

Der ungewöhnliche Vorfall passierte bereits in der vergangenen Woche in der italienischen Stadt Tramonti di Sopra in der Region Friaul-Julisch Venetien.

Dort führte die örtliche Polizei Kontrollen wegen unsachgemäßen Parkens durch und soll auch Dutzende Bußgelder gegen Autofahrer verhängt haben, weil diese in nicht erlaubten Zonen wild parkten, berichtet die italienische Regionalzeitung Il Gazzettino.

Im Rahmen dieser Aktion fielen den Polizisten auch zwei Spaziergängerinnen auf, die einen Hund bei sich hatten. Die Damen liefen mit dem Haustier eine etwas mehr als zwei Kilometer lange Straße entlang, die zum Lago di Pozze führt. Das Hündchen verhielt sich am Bachufer friedlich, war jedoch nicht angeleint.

Also gingen die Beamten auf die Urlauberinnen zu und erinnerten sie daran, dass es verboten ist, den Hund ohne Leine auszuführen.

Verzweifelt suchten die Frauen in ihren Handtaschen nach der Hundeleine und versicherten den Gesetzeshütern, dass das kleine Tier sehr zahm ist. Doch das führte bei den Uniformierten zu keinem Sinneswandel. Auch nicht, als sich eine der beiden erinnerte, die Leine auf den Parkautomaten gelegt zu haben, während sie ein Ticket löste.

Die Beamten antworteten, dass die Leine gefunden werden müsse, sonst würde eine Geldstrafe fällig. Plötzlich hatte eine der Frauen einen Geistesblitz!