Wegen Kult-Serie: Dieser Stift ist plötzlich 2500 Euro wert
Ufa (Russland) - Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein ganz normaler Bleistift, doch wer genauer hinschaut, erkennt an der Spitze ein winziges Detail, das Fans von Game of Thrones ausflippen lässt: den berühmten Eisernen Thron!
Der international bekannte Miniatur-Künstler Salavat Fidai schnitzte das ikonische Symbol der Kultserie aus der Grafitspitze des Bleistifts heraus und entschied sich dazu, sein Kunstwerk bei eBay zu verkaufen.
Besonders verrückt: Die Auktion startete ursprünglich bei nur einem Dollar. Einen Mindestpreis gab es nicht.
Auf Instagram kündigte Fidai die Auktion zuvor dramatisch an. "DER KAMPF UM DEN THRON HAT BEGONNEN!", schrieb er.
Der Künstler versprach seinen Fans einen "fairen Kampf" um die Mikro-Skulptur. Die Versteigerung endete am Montagmittag.
Das außergewöhnliche Kunstwerk erzielte einen Preis von rund 2500 Euro. Insgesamt wurden 96 Gebote abgegeben.
Fidai ist für seine Mikro-Kunstwerke bekannt
Kein Wunder, dass Fans tief in die Tasche griffen: So ein Kunstwerk bekommt man schließlich nicht alle Tage zu sehen.
Fidai ist weltweit für seine extrem filigranen Mikro-Kunstwerke bekannt. Seine Spezialität: Figuren und Popkultur-Motive, die er unter dem Mikroskop in Bleistiftminen, Samen oder andere Miniaturmaterialien schnitzt.
Titelfoto: Montage: RODIN ECKENROTH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, Screenshot/eBay/salavatfidai