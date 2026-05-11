Wegen Kult-Serie: Dieser Stift ist plötzlich 2500 Euro wert

Ufa (Russland) - Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein ganz normaler Bleistift, doch wer genauer hinschaut, erkennt an der Spitze ein winziges Detail, das Fans von Game of Thrones ausflippen lässt: den berühmten Eisernen Thron!

Der Eiserne Thron gilt als eines der bekanntesten Symbole der Fantasy-Serie "Game of Thrones". © Montage: RODIN ECKENROTH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, Screenshot/eBay/salavatfidai

Der international bekannte Miniatur-Künstler Salavat Fidai schnitzte das ikonische Symbol der Kultserie aus der Grafitspitze des Bleistifts heraus und entschied sich dazu, sein Kunstwerk bei eBay zu verkaufen.

Besonders verrückt: Die Auktion startete ursprünglich bei nur einem Dollar. Einen Mindestpreis gab es nicht.

Auf Instagram kündigte Fidai die Auktion zuvor dramatisch an. "DER KAMPF UM DEN THRON HAT BEGONNEN!", schrieb er.

Der Künstler versprach seinen Fans einen "fairen Kampf" um die Mikro-Skulptur. Die Versteigerung endete am Montagmittag.

Das außergewöhnliche Kunstwerk erzielte einen Preis von rund 2500 Euro. Insgesamt wurden 96 Gebote abgegeben.