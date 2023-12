Weihnachts-Fan dekoriert sein gesamtes Auto mit Christbaum-Schmuck

Słupsk (Polen) - Wenn die Weihnachtsstimmung eskaliert! In den sozialen Medien veröffentlichte die Polizei kuriose Aufnahmen eines Autos, das komplett mit Christbaumbeleuchtung geschmückt war.

Die Polizei veröffentlichte Aufnahmen des ungewöhnlich dekorierten Autos. © Screenshot X/Pomorska Policja (Polizei Pommern)

Die Beamten der Woiwodschaft Pommern in Polen bekamen es am Samstag während einer Kontrolle in Słupsk mit einem enthusiastischen Fan von Weihnachtsbeleuchtung zu tun: Ein junger Mann hatte seinen gesamten Wagen mit bunten, flackernden Lichtern dekoriert.

Das Leuchten war auf jeden Fall ein Hingucker, aber leider stellte es auch eine große Gefahr auf der Straße dar. "Sein Einfallsreichtum ist dem 22-Jährigen nicht abzusprechen, doch diese Beleuchtung überschreitet die zulässigen Standards und gefährdet andere Verkehrsteilnehmer", schrieb die Polizei in ihrem Post auf X (ehemals Twitter).

Der Beschreibung zufolge hatte der Fahrer die bunten Lichter am Dach, an den Türen und am Kofferraum des Fahrzeugs befestigt, berichtet das Portal Polsat News.

Der Mann wurde festgenommen, weil die von ihm angebrachten Lichter gegen die Straßenverkehrs-Ordnung verstoßen.

In Polen dürfen an Fahrzeugen angebrachte Dekorationen nicht über die Karosserie hinausragen. Vor allem aber dürfen sie das Sichtfeld anderer Autofahrer nicht beeinträchtigen.