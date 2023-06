Weil er früher Feierabend machen wollte: Mann überredet Kumpels zu Raubüberfall

Tulsa (Oklahoma/USA) - Das ging nach hinten los. Ein Tankstellenmitarbeiter aus den USA hatte keine Lust auf seine Schicht und heuerte zwei Freunde an, die Tankstelle zu überfallen. Die gingen jedoch äußerst dilettantisch vor. Das Trio wurde wenig später geschnappt.

Verkäufer Isaias Jones wollte endlich Feierabend machen. © Montage: 123rf/edmond77, Tulsa Police Department

So geschehen Anfang Juni in der US-Stadt Tulsa (Bundesstaat Oklahoma), berichtet der lokale Sender "WAGM".

Tankstellenverkäufer Isaias Jones hatte keinen Bock mehr auf seine Schicht, doch zum Feierabend war es noch weit.

Da kam ihm eine Idee: Er schrieb seiner guten Freundin Alyia Locke eine Textnachricht. Gemeinsam fanden sie eine Lösung für Isaias Dilemma - ein fingierter Raubüberfall sollte her, am besten wohl sofort.

Gesagt, getan. Aber weil Aliya sich nicht selbst die Hände schmutzig machen wollte, holten sie noch einen dritten Kumpel mit ins Boot - Steve Jones, der auf Aliyas Betreiben schnell einwilligte.

Und so betrat Steve an jenem Montag (6. Juni) mit einem Zettel "bewaffnet" die Tankstelle. Darauf stand: "Gib mir all dein Geld, sonst erschieße ich dich." Isaias spielte den Bedrohten und rückte ohne groß zu zögern den gesamten Kasseninhalt raus.

Win-win für beide: Steve machte sich mit einem Geldbetrag in unbekannter Höhe aus dem Staub. Isaias rief dagegen die Polizei und konnte nach einer ersten Befragung endlich in den unverdienten Feierabend starten.