Ist Selena Gomez etwa gestorben? TikTok-Theorie sorgt für Aufruhr
USA - Eine skurrile Verschwörungstheorie über Selena Gomez (33) sorgt derzeit auf TikTok für Aufsehen.
In mehreren Videos kursiert die Behauptung, dass die echte Selena Gomez nach ihrer lebensrettenden Nierentransplantation 2017 gestorben und heimlich durch eine Doppelgängerin ersetzt worden sei - angeblich, um ihre Marke und Millionen Fans zu schützen
Denn sowohl ihr Aussehen als auch ihr Verhalten und ihre Stimme sollen sich seitdem stark verändert haben. Für viele sei das ein klares Zeichen dafür, dass es sich um eine andere Person handeln müsse.
Doch damit nicht genug: Sogar Justin Bieber (31) wird in die Geschichte hineingezogen.
Demnach soll sein Engel-Tattoo am linken Handgelenk ein geheimes Andenken an die angeblich verstorbene Selena sein.
Hatte die Sängerin Kontakt mit Jeffrey Epstein?
Zusätzlichen Auftrieb erhält die Theorie durch eine angebliche E-Mail von Jeffrey Epstein (†66), in der die Zeile "Er hat sich für Selena Gomez entschieden" stehen soll.
Bislang gibt es jedoch keine bestätigten Informationen darüber, dass die Sängerin jemals mit ihm in Kontakt stand.
Die 33-Jährige nahm zudem in einem Instagram-Live-Video bereits Stellung zu ihrer veränderten Stimme und erklärte dabei: "Mein Hals schwillt innen manchmal an."
Zudem betonte sie mehrfach, dass ihre Medikamente gegen die Autoimmunerkrankung Lupus zeitweise Wassereinlagerungen begünstigen, wodurch ihr Gewicht schwankt.
Titelfoto: Bildmontage: Frederic J. Brown / AFP, Instagram/Screenshot/selenagomez,