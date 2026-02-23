Ist Selena Gomez etwa gestorben? TikTok-Theorie sorgt für Aufruhr

USA - Eine skurrile Verschwörungstheorie über Selena Gomez (33) sorgt derzeit auf TikTok für Aufsehen.

Seit ihrer Operation 2017 (l.) soll Selena Gomez wie ausgewechselt sein. (Archivbild) © Bildmontage: CINDY ORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, Instagram/Screenshot/selenagomez

In mehreren Videos kursiert die Behauptung, dass die echte Selena Gomez nach ihrer lebensrettenden Nierentransplantation 2017 gestorben und heimlich durch eine Doppelgängerin ersetzt worden sei - angeblich, um ihre Marke und Millionen Fans zu schützen

Denn sowohl ihr Aussehen als auch ihr Verhalten und ihre Stimme sollen sich seitdem stark verändert haben. Für viele sei das ein klares Zeichen dafür, dass es sich um eine andere Person handeln müsse.

Doch damit nicht genug: Sogar Justin Bieber (31) wird in die Geschichte hineingezogen.

Demnach soll sein Engel-Tattoo am linken Handgelenk ein geheimes Andenken an die angeblich verstorbene Selena sein.