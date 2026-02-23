 5.278

Ist Selena Gomez etwa gestorben? TikTok-Theorie sorgt für Aufruhr

Eine skurrile Verschwörungstheorie über Selena Gomez (33) sorgt derzeit auf TikTok für Aufsehen.

Von Isabel Klemt

USA - Eine skurrile Verschwörungstheorie über Selena Gomez (33) sorgt derzeit auf TikTok für Aufsehen.

Seit ihrer Operation 2017 (l.) soll Selena Gomez wie ausgewechselt sein. (Archivbild)
In mehreren Videos kursiert die Behauptung, dass die echte Selena Gomez nach ihrer lebensrettenden Nierentransplantation 2017 gestorben und heimlich durch eine Doppelgängerin ersetzt worden sei - angeblich, um ihre Marke und Millionen Fans zu schützen

Denn sowohl ihr Aussehen als auch ihr Verhalten und ihre Stimme sollen sich seitdem stark verändert haben. Für viele sei das ein klares Zeichen dafür, dass es sich um eine andere Person handeln müsse.

Doch damit nicht genug: Sogar Justin Bieber (31) wird in die Geschichte hineingezogen.

Demnach soll sein Engel-Tattoo am linken Handgelenk ein geheimes Andenken an die angeblich verstorbene Selena sein.

Hatte die Sängerin Kontakt mit Jeffrey Epstein?

Selena Gomez hat bereits mehrfach zu ihrer veränderten Stimme und ihrem Aussehen Stellung genommen. (Archivbild)
Zusätzlichen Auftrieb erhält die Theorie durch eine angebliche E-Mail von Jeffrey Epstein (†66), in der die Zeile "Er hat sich für Selena Gomez entschieden" stehen soll.

Bislang gibt es jedoch keine bestätigten Informationen darüber, dass die Sängerin jemals mit ihm in Kontakt stand.

Die 33-Jährige nahm zudem in einem Instagram-Live-Video bereits Stellung zu ihrer veränderten Stimme und erklärte dabei: "Mein Hals schwillt innen manchmal an."

Zudem betonte sie mehrfach, dass ihre Medikamente gegen die Autoimmunerkrankung Lupus zeitweise Wassereinlagerungen begünstigen, wodurch ihr Gewicht schwankt.

