Weinende Frau macht nach x-ter Jobabsage Scherz, der sie und so viele andere zum Lachen bringt

Nashville (USA) - Mit ihrer Band läuft es noch nicht gut genug. Ihren Job verlor sie bereits im März 2023. Seitdem versucht Spencer Bryant (27) aus Nashville (Tennessee) händeringend, eine neue Vollzeitstelle zu ergattern. Doch die Musikerin kassiert seit Monaten nur Absagen. Und dann das: Ihre bislang letzte Absage brachte sie so aus der Fassung, dass sie erst weinen und dann lachen musste.

Der Grund: Bryant war als Kellnerin abgelehnt worden, hatte sich dann an ihrem Tiefpunkt blitzschnell eine Fantasie-Begründung einfallen lassen: Weil sie zu schön sei.

Der Moment, in dem die 27-Jährige ihren Gefühlen freien Lauf ließ, wurde von ihrer Bandkollegin Haley gefilmt. Anfang August ging das Video (siehe unten) auf TikTok viral, erhielt mehr als eine Million Klicks.

Zu hübsch für den Job? Nein, Spencer Bryant (27) hatte andere Probleme. © TikTok/Screenshot/76thstreetofficial

"Ich hatte nicht erwartet, dass ich mich so emotional fühlen würde, aber die Schwere der gesamten Erfahrung der letzten fünf Monate überkam mich auf einmal", schilderte sie ihre Lage.

Zum Glück konnte sich Bryant auf diese Weise nicht nur selbst wieder zum Lachen bringen, sondern auch noch so viele andere TikTok-Zuschauer.

"Ursprünglich wollte Haley mich nur filmen, um einen Moment meines Lebens zu dokumentieren und hoffentlich eines Tages zurückblicken und lachen zu können. Ich hatte keine Ahnung, dass sie überhaupt in Erwägung zog, es auf TikTok zu veröffentlichen. Dieser Kommentar war nur ein Scherz, damit ich mich in dieser Situation besser fühle", so die Sängerin.



Doch genau dieser Moment machte eben für viele Menschen den Unterschied. Nun kann sich Spencer Bryant zwar noch immer nicht über einen neuen Job freuen. Dafür wenigstens über ein begeistertes Publikum.