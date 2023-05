Weltrekord! Typ lebt seit 70 Tagen unter Wasser, aber noch taucht er nicht auf

Dr. Joseph Dituris lebt seit über 70 Tagen unter Wasser und stellte damit einen Weltrekord auf. © Bildmontage Screenshot Instagram/Joe Dituri

Dituris ist seit über zehn Wochen in einer Lagune in Key Largo zu Hause. In etwa neun Metern Tiefe hat es sich der 55-Jährige in einer Unterwasser-Kabine, die sonst von Sporttauchern genutzt wird, häuslich eingerichtet.

"Heute habe ich den Weltrekord im Leben unter Wasser gebrochen", freute sich Dituris am Sonntag auf Twitter. "Die Neugier auf Entdeckungen hat mich hierhergeführt."

Der Wissenschaftler möchte mit seiner Zeit in der "Jules' Undersea Lodge" herausfinden, wie sich der menschliche Körper unter extremen Bedingungen verhält. Deshalb stehen bei ihm täglich physiologische Experimente und Proben-Entnahmen auf dem Plan.

"Vom ersten Tag an war es mein Ziel, kommende Generationen zu inspirieren, Wissenschaftler zu interviewen, die das Leben unter Wasser erforschen", schreibt Dituris in seinem Tweet.