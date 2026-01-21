Als Frau den Rucksack ihrer Tochter öffnet, rechnet sie mit der Polizei
Iowa (USA) - Wenn die eigene Tochter zur diebischen Elster wird: Eine Frau aus dem US-Bundesstaat Iowa muss regelmäßig kräftig schlucken, wenn ihr kleines Mädchen mit gestohlener Ware nach Hause kommt. Doch ist sie dieses Mal zu weit gegangen?
Wie in einem Clip, den Emily Powell vor Kurzem auf ihrer Instagram-Seite gepostet hat, zu sehen ist, entdeckte sie im Rucksack ihrer Tochter Octavia (4) einen Schlüsselbund mit Anhänger der Iowa State Police!
"Ich habe die in deinem Rucksack gefunden", sagte die Dreifach-Mama zu ihrer schockiert spielenden Tochter. Dass diese Schlüssel offenbar der Polizei gehören, wollte die Kleine aber nicht wahrhaben. Sie habe dieses "gefälschte Ding" lediglich von einer Freundin bekommen.
"Das sieht nicht sehr gefälscht aus", merkt hingegen ihre Mama an. "Ich befürchte, die Polizei kommt hierher und versucht, ihre Schlüssel zurückzubekommen."
Supersauer war sie aber eigentlich nicht, schließlich war es nicht das erste Mal, dass Octavia mit Diebesgut nach Hause gekommen war - was in dem Alter durchaus noch keinen Grund zur Sorge bedeutet. Außerdem wurde ihr Video auf Instagram mittlerweile schon mehr als 1,5 Millionen Mal angesehen.
Auf Instagram teilt Emily Powell niedliche Clips ihrer diebischen Tochter
Mutter erklärt viralen Hit: "Witzig und lebhaft"
"Das liegt wahrscheinlich daran, dass es so authentisch und echt ist", sagt Powell in Bezug auf ihren viralen Erfolg zu Newsweek. "Ihre Reaktionen, ihre Gesichtsausdrücke und die Art, wie sie spricht, sind witzig und lebhaft."
Immerhin: Einige Tage später postete die US-Amerikanerin ein Update - die entwendeten Schlüssel waren ihrem rechtmäßigen Besitzer übergeben worden. Die Polizei und ihr Lehrer warnten Octavia dabei (scherzhaft), dass sie nächstes Mal ins Gefängnis komme, wenn sie so etwas noch mal tun würde.
Wie die Vierjährige überhaupt die Schlüssel in ihrer kleinen Finger bekommen hatte, bleibt indes ein Mysterium. "Kleine Kinder sind schelmisch", lautet das Fazit ihrer Mutter zu dem Thema ...
Titelfoto: Montage: Instagram/emilyopowell