Mann will für Hochzeit gut aussehen: Friseur sagt ihm lieber gleich die Wahrheit
Richmond (Virginia, USA) - Bei diesem Kunden war es sofort klar: Thai Nguyen musste ganz tief stapeln und die Hoffnungen deutlich herabsetzen. Der Friseur aus Richmond hatte kürzlich einen Kunden mit langem, aber oben herum sehr schütterem Haar zu Gast. Was dieser sich vorstellte, kassierte Nguyen direkt wieder ein – und sagte ihm lieber gleich die Wahrheit.
In einem lustigen Video, das seit Anfang der Woche auf TikTok abrufbar ist, platzt es aus dem Haar-Künstler gleich zu Beginn heraus: "Wir sollen heute versuchen, das Unmögliche möglich zu machen, Bro?"
"Yeah", lacht der Kunde. "Ich habe ein paar Hochzeiten vor mir und ich möchte keinen Hut tragen." Dann wird es leider haarig – im doppelten Sinne.
Dem Kunden schwebt nämlich eine halblange Frisur vor. Nguyen versucht daraufhin, ihm klarzumachen, dass er gar nicht mehr genug Haare auf dem Kopf hat, um sich diese Länge stehen zu lassen.
"Macht das wirklich Sinn für dich?", will der Haar-Influencer wissen, nachdem er seinem Gast die Probleme dargelegt hat. Dieser gibt daraufhin klein bei. Aber was hat Nguyen stattdessen vor?
TikTok-Video zeigt kuriose Verwandlung des Kunden
Der Friseur will alles massiv kürzen. Zum einen die Haare, zum anderen den Bart. Was Nguyen hingegen stehen lässt, sind einige längere Strähnen am Haaransatz. Diese hat er seinem Gast in die Stirn gekämmt, um den Haarausfall möglichst gut zu kaschieren.
Dass er damit nicht allzu viel bewirken kann, ist ihm selbst klar. Als ihm sein Kunde erklärt, dass er 31 Jahre alt ist, kommt von Nguyen ungewohnt kleinlaut zurück: "Ich versuche, dich auf 28 runterzubringen."
Der 31-Jährige kann bei diesem kuriosen Minimalkonsens zumindest lachen. Letzten Endes liefert sein Friseur aber noch das vermutlich maximal Mögliche. Mit der Kurzhaarfrisur und dem wirklich elegant getrimmten Bart kann der Kunde sich auf jeden Fall auf die geplanten Hochzeiten trauen.
Bleibt ihm zu wünschen, dass die Veranstaltungen indoor stattfinden. Denn jedes leichte Lüftchen dürfte sein Resthaar und die verdeckte hohe Stirn ansonsten ziemlich schnell offenlegen.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting