31.05.2026 20:30 Mann will für Hochzeit gut aussehen: Friseur sagt ihm lieber gleich die Wahrheit

Bei diesem Kunden war es sofort klar: Thai Nguyen musste ganz tief stapeln und die Hoffnungen seines Gastes deutlich herabsetzen.

Von Christian Norm

Richmond (Virginia, USA) - Bei diesem Kunden war es sofort klar: Thai Nguyen musste ganz tief stapeln und die Hoffnungen deutlich herabsetzen. Der Friseur aus Richmond hatte kürzlich einen Kunden mit langem, aber oben herum sehr schütterem Haar zu Gast. Was dieser sich vorstellte, kassierte Nguyen direkt wieder ein – und sagte ihm lieber gleich die Wahrheit.

Thai Nguyen wollte diesem Kunden (31) lieber nicht zu viel versprechen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/nguyensteadycutting In einem lustigen Video, das seit Anfang der Woche auf TikTok abrufbar ist, platzt es aus dem Haar-Künstler gleich zu Beginn heraus: "Wir sollen heute versuchen, das Unmögliche möglich zu machen, Bro?" "Yeah", lacht der Kunde. "Ich habe ein paar Hochzeiten vor mir und ich möchte keinen Hut tragen." Dann wird es leider haarig – im doppelten Sinne. Dem Kunden schwebt nämlich eine halblange Frisur vor. Nguyen versucht daraufhin, ihm klarzumachen, dass er gar nicht mehr genug Haare auf dem Kopf hat, um sich diese Länge stehen zu lassen. Kurioses Frau kauft gebrauchte Postkarten: Was sie darauf liest, lässt ihr Herz zerfließen "Macht das wirklich Sinn für dich?", will der Haar-Influencer wissen, nachdem er seinem Gast die Probleme dargelegt hat. Dieser gibt daraufhin klein bei. Aber was hat Nguyen stattdessen vor?

TikTok-Video zeigt kuriose Verwandlung des Kunden