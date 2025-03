Wer sitzt denn da? Mann findet kleine Maus neben Brötchen im Supermarkt

In einer Filiale der Supermarktkette Coop hat ein Kunde eine Maus im Regal der Backwarenabteilung gefunden. Das TikTok-Video erreichte über 600.000 Aufrufe.

Von Nick-Fabrice Vetter

Thun (Schweiz) - Wenn man an eine Maus und Essen denkt, kommt vielen wahrscheinlich als Erstes "Remy" aus dem Film "Ratatouille" (2007) in den Sinn. In der Backwarenabteilung eines Schweizer Supermarkts traf ein Kunde wirklich auf so ein pelziges, kleines Tierchen.

Völlig verdutzt schaut der kleine Nager aus dem Backwarenregal in die Kamera. Wie er dorthin gekommen ist, ist nicht bekannt. © Fotomontage: Screenshot: tiktok.com/@user776678342699 Auf TikTok postete der User "karim" ein Video von seiner ungewöhnlichen Begegnung. In diesem filmt er das Brötchenregal einer Coop-Filiale am Bahnhof der Schweizer Stadt Thun ab. Doch nicht nur Brote und Brötchen liegen in dem Regal - im Schatten sitzt auch eine kleine Maus, die an den Backwaren vorbei in Richtung der Kunden schaut. Karim lud das Video am vergangenen Freitag auf seinem TikTok-Kanal hoch und staunte nicht schlecht, als dieses regelrecht explodierte. Binnen drei Tagen erreichte die Maus im Brotregal beeindruckende 614.300 Aufrufe! Kurioses Fahrer auf Drogen will Polizei verklickern, er wäre bei "Blaulicht" über Ampel gefahren Die Leute in den Kommentaren sind zwiegespalten. Einerseits finden viele die untypische Begegnung niedlich und schreiben Dinge wie: "Wie herzig! Ich hätte sie gleich mitgenommen" oder "Hey, fühl dich geehrt! Du hast soeben einen persönlichen Gruß von Ratatouille bekommen!" Andererseits sind andere von der Vorstellung, selbst beim Einkaufen auf den kleinen Nager zu treffen, angeekelt.

Supermarkt ergriff bereits Maßnahmen gegen das Nagetier