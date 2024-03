WG-Kumpel stirbt: Was Frauen mit Leiche machen, ist absolut filmreif!

Ohio (USA) - Wer an Geld kommen will, muss fleißig sein - oder einfallsreich. Letzteres waren zwei Frauen aus dem Örtchen Ashtabula im US-Bundesstaat Ohio . Allerdings gilt hier eines: Bitte nicht nachmachen!

Loreen Bea Feralo (55, links) und ihre Komplizin Karen Casbohm (63) zeigten sich sehr kreativ, um an Geld zu kommen. © Ashtabula Police Department

Denn was sich die 55 Jahre alte Loreen Bea Feralo und ihre Komplizin Karen Casbohm (63) geleistet haben, ist in der Kategorie "Kapitalverbrechen" einzuordnen. Nicht umsonst erhob die Staatsanwaltschaft von Ashtabula in dieser Woche Anklage wegen Diebstahls und groben Missbrauchs einer Leiche gegen die beiden Frauen.

Aber was war eigentlich passiert? Wie die örtliche Polizei mitteilte, dachten sich Feralo und Casbohm, dass es wohl eine gute Idee sei, das verbliebene Vermögen ihres verstorbenen Mitbewohners einzukassieren.

Dazu setzten sie, unter Mithilfe einer dritten Person, die Leiche des im Alter von 80 Jahren verstorbenen Douglas Layman auf den Beifahrersitz seines Autos und fuhren mit ihm zu einer nahegelegenen Bank.

Layman soll ihnen zuvor erlaubt haben, in seinem Beisein Geld von seinem Konto abzuheben. Mit großer Wahrscheinlichkeit war diese Erlaubnis aber mit dem Ableben des Seniors erloschen. Das kümmerte das Duo nicht.